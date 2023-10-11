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Путин выразил недоумение по поводу отправки авианосных групп США в Средиземное море

11 октября 2023 14:28
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Президент РФ выразил недоумение по поводу действий США, укрепляющих свой военный контингент в акватории Средиземного моря, у побережья Израиля. Об этом пишет ТАСС.

«Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты подтаскивают авианосные группы в Средиземное море - одну, там анонсируют вроде вторую. Смысл?», – сказал Путин.

Он отметил, что такие шаги только обостряют палестино-израильский конфликт. Российский лидер призывает к поиску компромиссных решений, а не к демонстрации военной силы. В то же время, США на фоне эскалации кризиса перебрасывают в регион все новые и новые силы.

# Международная политика # Владимир Путин

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