Путин выразил недоумение по поводу отправки авианосных групп США в Средиземное море

Президент РФ выразил недоумение по поводу действий США, укрепляющих свой военный контингент в акватории Средиземного моря, у побережья Израиля. Об этом пишет ТАСС.

«Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты подтаскивают авианосные группы в Средиземное море - одну, там анонсируют вроде вторую. Смысл?», – сказал Путин.

Он отметил, что такие шаги только обостряют палестино-израильский конфликт. Российский лидер призывает к поиску компромиссных решений, а не к демонстрации военной силы. В то же время, США на фоне эскалации кризиса перебрасывают в регион все новые и новые силы.