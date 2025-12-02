Путин встретится с Уиткоффом в Москве – Песков рассказал когда

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря проведет встречу со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом. Об этом пишет ТАСС.

Основной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса и предложения Вашингтона. По сообщению Дмитрия Пескова, встреча состоится во второй половине дня, первые ее минуты будут открыты для прессы.

Изначально американский мирный план включал 28 пунктов, но после консультаций в Женеве и Флориде он был сокращен до 22. Этот документ вызвал критику со стороны Киева и европейских партнеров, но США продолжают координировать его с Москвой.

В Кремле отметили, что это скорее «черновик» будущих договоренностей, чем готовый проект. Путин отметил, что диалог с Уиткоффом проходит непросто, но уважительно и конструктивно. По его мнению, американский представитель отстаивает позицию Дональда Трампа, что создает условия для содержательного общения.

Фото: kremlin.ru