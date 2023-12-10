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Путин: власти Украины оборзели совсем, называя русских некоренным народом

10 декабря 2023 10:33
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Российский президент Владимир Путин высказал свое недовольство по поводу действий киевских властей, которые, по его словам, «перешли все границы», развязав борьбу с русскими на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«... совсем с ума сошли? Совсем – как бы сказать попроще, народному – оборзели совсем?», – сказал Путин.

Это заявление было сделано в ходе его беседы с военнослужащими. Лидер РФ отметил, что Киев начал разрушать русскую культуру на российских исторических землях, вытеснять русских из страны, объявляя их некоренным народом Украины.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины постановил, что русских как отдельной этнической группы на территории страны не существует, и признал их «политическим конструктом».

# Международная политика # Владимир Путин

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