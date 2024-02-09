Путин в интервью Карлсону рассказал, в каком случае РФ введет войска в Польшу

В опубликованном на сайте Такера Карлсона интервью российский лидер Владимир Путин сказал, что у РФ нет никаких территориальных претензий к Польше, Латвии и прочим европейским странам. Об этом пишет ТАСС.

«Это абсолютно исключено», – ответил Путин на вопрос о том, имеет ли Москва территориальные притязания на европейском континенте.

Он отметил, что Россия не будет использовать свои войска против Польши, пока не произойдет нападение со стороны Варшавы. Также Путин заявил, что стране не нужна глобальная война, угрожающая всему человечеству.

Кроме этого, российский лидер подверг критике идею использования РФ в качестве гопника американских и европейских бюджетников в контексте украинского конфликта.