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Путин утвердил закон о внедрении цифрового рубля в РФ

24 июля 2023 11:50
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Путин подписал закон о наследовании цифровых рублей, предусматривающий передачу их по завещанию, пишет РИА Новости.

Цифровые рубли будут считаться безналичными денежными средствами. Правительство совместно с Центробанком определит порядок их передачи по наследству. Также закон дает возможность наследникам использовать цифровые рубли для оплаты похоронных расходов, если они имеются на счете наследодателя. Наследники смогут получить эти средства в течение шести месяцев после открытия наследства.

Закон вступит в силу 1 августа 2023 года, а норма о завещательных распоряжениях цифровыми рублями – с 1 августа 2024 года.

# Экономика

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