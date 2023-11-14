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Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

14 ноября 2023 12:24
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Президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство о выборах Президента РФ. Закон, одобренный Госдумой 25 октября и Советом Федерации 8 ноября, устанавливает запрет на проведение предвыборной кампании на блокированных ресурсах и разъясняет некоторые моменты работы СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

В том числе, они устанавливают, что на заседаниях участковых избирательных комиссий допускаются только те сотрудники СМИ, с кем заключен трудовой договор. Закон определяет правила фото- и видеосъемок на территории избирательного пункта и обязательную конфиденциальность персональных данных.

# Международная политика # Владимир Путин

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