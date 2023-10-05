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Путин: украинский кризис не является территориальным конфликтом

05 октября 2023 14:56
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Президент России Владимир Путин заявил, что кризис в Украине не носит территориального характера. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть», – сказал Путин.

Он отметил, что российская сторона, будучи крупнейшей в мире страной, не ставит перед собой задачу завоевания дополнительных территорий. Он также добавил, что речь здесь идет не просто о геополитическом балансе в регионе, но и о принципе нового мироустройства.

«Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», – констатировал российский лидер.
 

# Международная политика # Владимир Путин

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