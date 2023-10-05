Путин: украинский кризис не является территориальным конфликтом

Президент России Владимир Путин заявил, что кризис в Украине не носит территориального характера. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть», – сказал Путин.

Он отметил, что российская сторона, будучи крупнейшей в мире страной, не ставит перед собой задачу завоевания дополнительных территорий. Он также добавил, что речь здесь идет не просто о геополитическом балансе в регионе, но и о принципе нового мироустройства.

«Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», – констатировал российский лидер.

