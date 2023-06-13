Путин сообщил об атаке Украины по нескольким направлениям

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил, что со стороны военных РФ идет атака Украины сразу по нескольким направлениям, информирует РИА Новости.

Речь идет о крупномасштабном наступлении. Бои прямо сейчас проходят на Времевском выспуте, шахтерском, запорожском направлениях, сказал Путин. Украинская сторона нигде успехи не показывает.

Российский лидер также отметил, что ВС Украины во время контрнаступательной операции потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. Это только то количество, которое в зоне видимости РФ. Определить потери ВСУ после поражений высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники сложно.

В пятницу, 9 июня, Путин заявил о начале контрнаступательной операции со стороны Украины. Он отметил, что ни на одном направлении украинские войска не достигли успехов. Попытки нанести атаки провалились, но наступательный потенциал ВС Украины еще сохранился.