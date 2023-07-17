Путин соберет совещание по ситуации с Крымским мостом

Президент РФ Владимир Путин внимательно ознакомился с докладами о положении дел в связи с террористическим актом на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он добавил, что в Кремле понимают, кто стоит за этим террористическим актом. В 19:00 по московскому времени президент РФ по ВКС проведет совещание по вопросу о ситуации с Крымским мостом.

О положении дел на месте доложит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который был отправлен к месту ЧП. Путин дал указание об организации дорожного сообщения на крымском направлении в связи с терактом. Он также распорядился организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту.