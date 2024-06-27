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Путин сделал предупреждение Западу из-за конфликта в Украине

27 июня 2024 13:40
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Президент России Владимир Путин предупредил Запад о возможных последствиях усиления конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры НАТО ищут новый способ справиться со сложной ситуацией на территории Украины, что стало причиной резкого ответа России. Она провела учения с применением тактических ядерных вооружений на своей приграничной с Украиной территорию и направила военные суда на Кубу.

Путин также побывал в Пхеньяне и заключил с Северной Кореей пакт о «взаимной безопасности». Эти меры подчеркивают необходимость поиска политического решения украинского конфликта.

Российское Минобороны сообщило, что учения направлены на сохранение готовности к использованию ядерного оружия для обеспечения суверенитета России и Беларуси. Официальный представитель Кремля подтвердил, что учения являются обычной практикой.

# Международная политика # Владимир Путин

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