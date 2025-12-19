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Путин: Россия уничтожит все угрозы Калининградской области, если они будут

19 декабря 2025 14:35
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Путин: Россия уничтожит все угрозы Калининградской области, если они будут-0

По словам президента Владимира Путина, Россия будет ликвидировать любые угрозы Калининградской области, если они появятся, хотя он надеется, что такой ситуации не возникнет. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что попытки блокады региона приведут к беспрецедентному обострению обстановки и могут перерасти в крупный вооруженный конфликт.

Калининград отделен от основной территории России государствами ЕС, и существующие санкции ограничивают сухопутный транзит. Транспортировка санкционных товаров по железной дороги возможна только в пределах квот. Чтобы избежать нехватки товаров, российские власти увеличили объем морских перевозок, отправив больше паромов по маршруту Усть-Луга – Калининград.

Фото: kremlin.ru

# Владимир Путин # Международная политика

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