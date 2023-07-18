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Путин: Россия готовит ответные меры на взрыв на Крымском мосту

18 июля 2023 07:42
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Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны РФ готовит предложения по реагированию страны на теракт, совершенный Киевом на Крымском мосту , сообщает ТАСС.

Путин отметил, что Россия собирается реагировать на случившееся, и в настоящее время в Минобороны РФ готовятся необходимые предложения. В ходе видеоконференции президент рассмотрел доклады ряда официальных лиц, в том числе вице-премьера, министра транспорта, главы Крыма, губернатора Краснодарского края и врио главы Херсонской области. Российский лидер назвал инцидент террористическим актом со стороны Киева, не имеющим смысла с военной точки зрения, поскольку Крымский мост не предназначен для военных задач, и зверским, поскольку погибли и пострадали ни в чем не повинные граждане.

# Международная политика # Владимир Путин

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