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Путин рассказал Трампу о предотвращенных терактах 7 мая в Москве

20 мая 2025 10:58
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Путин рассказал Трампу о предотвращенных терактах 7 мая в Москве-0

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с американским лидером Дональдом Трампом обстановку в преддверии Дня Победы, в том числе атаки из Украины и предотвращение террористической угрозы в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе лидеры стран подчеркнули историческое боевое братство СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление по причине нынешнего разрыва между странами и подчеркнул значимость жертв, понесенных Россией ради Победы.

Также речь шла о личности американского генерала Дугласа Макартура и его предостережениях о возрождении милитаризма. Российский президент упомянул об угрозе иностранным гостям из Украины, что также стало темой разговора.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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