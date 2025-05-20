Путин рассказал Трампу о предотвращенных терактах 7 мая в Москве

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с американским лидером Дональдом Трампом обстановку в преддверии Дня Победы, в том числе атаки из Украины и предотвращение террористической угрозы в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе лидеры стран подчеркнули историческое боевое братство СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление по причине нынешнего разрыва между странами и подчеркнул значимость жертв, понесенных Россией ради Победы.

Также речь шла о личности американского генерала Дугласа Макартура и его предостережениях о возрождении милитаризма. Российский президент упомянул об угрозе иностранным гостям из Украины, что также стало темой разговора.