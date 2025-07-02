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Путин провёл первый почти за три года разговор с Макроном

02 июля 2025 07:10
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Путин провёл первый почти за три года разговор с Макроном-0

Состоявшийся разговор президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона стал первым почти за три года, пишет ТАСС.

В ходе разговора с Макроном Путин подчеркнул, что украинский конфликт является прямым следствием политики стран Запада, которые в течение многих лет занимались созданием в Украине антироссийского плацдарма, теперь же затягивают боевые действия.

О беседе двух лидеров сообщили в пресс-службе Кремля 1 июля. До указанной даты Кремль информировал о разговоре Путина и Макрона 11 сентября 2022 года, когда обсуждались Запорожская АЭС, обстрелы украинской стороной объектов гражданского назначения на территории Донбасса, зерновая сделка.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Эммануэль Макрон

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