Путин прокомментировал легитимность Зеленского после 21 мая

Президент России Владимир Путин считает, что проблему легитимности президента Украины Владимира Зеленского в период после 20 мая должны решать политическая и правовая системы страны. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что это важно для достижения каких-либо соглашений. Пятилетний срок правления Зеленского истекает в ночь на 21 мая, а выборы были отменены в связи с вводом военного положения.

Легитимность правительства активно дискутируется в Украине, и некоторые политики выразили беспокойство по этому поводу.