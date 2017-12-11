Путин прибыл в Сирию и приказал начать вывод российских войск

Новости России. Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Президент России поручил начать вывод российских войск из Сирии.

По информации ТАСС, Владимир Путин выступил перед военными и поблагодарил их за службу.

Владимир Путин:

Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.

Президент рассказал о победе над террористами в стране и добавил, что если они попытаются нарушить мир в Сирии, то по ним снова будут нанесены удары.