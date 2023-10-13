Путин предупредил о последствиях для Израиля из-за наземной операции в Газе

Президент России Владимир Путин высказал свою озабоченность в связи с возможным использованием Израилем тяжёлой военной техники в жилых районах сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что такие действия могут иметь тяжелые последствия, так как проводить операции в жилых районах чрезвычайно сложно.

7 октября Израиль был подвергнут крупномасштабному обстрелу ракетами из сектора Газа, который был организован движением ХАМАС. В качестве ответной меры Израиль начал операцию «Железные мечи» и установил полную блокаду Газы.