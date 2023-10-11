Путин предложил давать участникам СВО и инвалидам субсидии на газовое оборудование

Российский лидер Владимир Путин предложил включить участников спецопераций и инвалидов первой группы в число граждан, которые могут получать субсидии на покупку газового оборудования. Об этом пишет ТАСС.

Он также отметил, что в рамках программы социальной газификации подключено 375 тыс. домовладений. Путин особо выделил, что «Газпром» осуществляет проекты развития газотранспортной системы, в том числе по объединению энергосистем на западе и востоке России. Он также рассказал о планах по газификации Камчатского края и других регионов Российской Федерации.