Путин пошутил о Зеленском после его фото на въезде в Купянск

Президент России Владимир Путин прокомментировал фотографию главы Украины Владимира Зеленского у стелы на въезде в Купянск, заметив, что объект расположен примерно в километре от города. Об этом пишет РИА Новости. Он добавил, что нет смысла стоять «на пороге», если можно «зайти внутрь».

«Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Эти слова были сказаны во время ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сочетающей в себе прямую линию и большую пресс-конференцию.

Фото: kremlin.ru