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Путин поручил ВКС России патрулировать Чёрное море с комплексами «Кинжал»

18 октября 2023 12:08
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Президент России Владимир Путин сообщил, что воздушно-космические силы РФ начинают регулярное патрулирование над Черным морем, пишет РИА Новости.

Так, ВКС Российской Федерации приступают к постоянному патрулированию в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Российские истребители МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», имеющими дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов.

Соответствующее поручение было отдано президентом РФ в связи с размещением двух авиационных группировок США в Средиземном море.

Владимир Путин уточнил, что подобные действия не являются угрозой, а направлены на осуществление визуального контроля.

# Международная политика

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