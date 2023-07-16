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Путин положительно оценил ход СВО и высоко отозвался о героизме российских солдат

16 июля 2023 12:14
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Президент России Владимир Путин позитивно оценил ход специальной военной операции (СВО) на территории Украины и высоко отозвался о героизме российских военнослужащих, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что результаты контрнаступления украинских Вооруженных сил не приносят успеха. Президент РФ отказывается рассказывать о выполнении дальнейших задач открыто, обещая обнародовать информацию, как только погаснут телекамеры.

По информации российского Министерства обороны, с 4 июня 2023 года украинская армия безуспешно пытается перейти к наступлению. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Украина, не добившись намеченных целей, утратила более 26 тыс. человек личного состава и 3 тыс. единиц вооружения.

# Международная политика # Владимир Путин

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