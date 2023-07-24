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Путин подписал закон о повышении предельного возраста военнослужащих в запасе

24 июля 2023 11:30
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Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении возрастного ценза для отдельных групп военнослужащих, передает РИА Новости.  

Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы (воинское звание в ВМФ РФ, соответствует прапорщику) первой категории смогут пребывать в запасе до 40 лет, второй категории – от 45 до 50 лет, третьей – от 50 до 55 лет. Также увеличится предельный возраст нахождения в мобилизационном резерве: для старших офицеров – 65 лет, для младших офицеров – 60 лет, для остальных – 55 лет.

С 2028 года солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы будут числиться в запасе и мобилизационном резерве до 55 лет. Согласно закону, россияне, проходящие обязательную службу или находящиеся в запасе, также смогут заключать контракт для участия в операциях за пределами страны.

# Международная политика

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