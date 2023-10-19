Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Об этом пишет РИА Новости.

Однако комитет Совфеда по международным делам считает, что это не отразится на соблюдении конституционных гарантий прав представителей национальных меньшинств. В 2022 году Россия была исключением из ряда документов Совета Европы, а ее права по некоторым из них были существенно ограничены. В итоге Россия лишилась возможности принимать участие в международных мониторингах нарушений прав нацменьшинств.