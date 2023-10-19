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Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

19 октября 2023 12:24
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Об этом пишет РИА Новости.

Однако комитет Совфеда по международным делам считает, что это не отразится на соблюдении конституционных гарантий прав представителей национальных меньшинств. В 2022 году Россия была исключением из ряда документов Совета Европы, а ее права по некоторым из них были существенно ограничены. В итоге Россия лишилась возможности принимать участие в международных мониторингах нарушений прав нацменьшинств.

# Международная политика # Владимир Путин

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