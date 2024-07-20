Путин отметил большой авторитет Лукашенко среди соотечественников

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу белорусского государства Александра Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента, подчеркнув его авторитет среди соотечественников. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что Лукашенко внес весомый вклад в развитие отношений между Россией и Беларусью, в укрепление Союзного государства и содействие развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. Президент России высказал надежду на продолжение конструктивного диалога и совместную работу на благо народов двух стран.