Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря заявил, что Одесса и весь Юго-Восток Украины являются исторически российскими территориями. Об этом пишет ТАСС.

«Весь Юго-Восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории», – подчеркнул Путин

Он отметил, что это знают все, в том числе Турция, которая потеряла Черноморский регион в ходе русско-турецких войн.

Путин также вспомнил, что Владимир Ленин «передал всю Украину» при образовании Советского Союза, а после его развала Россия приняла ее. Он подчеркнул, что жители этих территорий всегда выступали за пророссийскую политику, что вполне устраивало Россию. Однако после переворота 2014 года стало ясно, что наладить нормальные взаимоотношения с Украиной не удастся.