Путин на встрече с Гутерришем: бои в Мариуполе полностью прекращены

Ситуацию в Украине 26 апреля обсудили в Москве. Владимир Путин встретился с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент России заявил, что бои в Мариуполе полностью прекращены, однако ситуация в городе до сих пор сложная. В ходе визита обсудили и ситуацию на заводе «Азовсталь». Российский лидер также отметил, что генсека ООН ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах. На самом деле они работают. Антониу Гутерриш призвал стороны к прекращению огня, так как конфликт в Украине спровоцировал глобальный экономический и продовольственный кризис.