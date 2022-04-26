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Путин на встрече с Гутерришем: бои в Мариуполе полностью прекращены

26 апреля 2022 19:03
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Ситуацию в Украине 26 апреля обсудили в Москве. Владимир Путин встретился с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Путин на встрече с Гутерришем: бои в Мариуполе полностью прекращены-1

Президент России заявил, что бои в Мариуполе полностью прекращены, однако ситуация в городе до сих пор сложная. В ходе визита обсудили и ситуацию на заводе «Азовсталь». Российский лидер также отметил, что генсека ООН ввели в заблуждение о недействующих гуманитарных коридорах. На самом деле они работают. Антониу Гутерриш призвал стороны к прекращению огня, так как конфликт в Украине спровоцировал глобальный экономический и продовольственный кризис.  

Лавров: «Долгие годы Украина использовалась как плацдарм для раздражения и сдерживания нашей страны». Как прошла встреча главы МИД России с генсеком ООН – читайте здесь.  

# Международная политика # Антониу Гутерриш # Владимир Путин # Фотофакт

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