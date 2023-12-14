Путин: мир наступит только тогда, когда Россия достигнет всех целей СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине установится мир, когда российская сторона достигнет своих целей в рамках военной спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что цели, среди которых – денацификация и демилитаризация Украины, а также сохранение ее статуса нейтральной страны, остаются неизменными.

Ранее Путин рассказал, что украинская армия с июня этого года потеряла более 90 000 военнослужащих, 557 единиц танков и около 1900 единиц бронетехники, и отметил, что контрнаступление Украины по сути потерпело фиаско.