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Путин: мир наступит только тогда, когда Россия достигнет всех целей СВО

14 декабря 2023 10:37
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине установится мир, когда российская сторона достигнет своих целей в рамках военной спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что цели, среди которых – денацификация и демилитаризация Украины, а также сохранение ее статуса нейтральной страны, остаются неизменными.

Ранее Путин рассказал, что украинская армия с июня этого года потеряла более 90 000 военнослужащих, 557 единиц танков и около 1900 единиц бронетехники, и отметил, что контрнаступление Украины по сути потерпело фиаско.

# Международная политика # Владимир Путин

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