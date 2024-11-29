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Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

29 ноября 2024 08:03
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в Астане российский президент  Владимир Путин принес бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель свои извинения за случай с собакой во время ее визита. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что не знал о ее страхе собак и хотел сделать приятную атмосферу. При этом Путин заверил, что больше такого не повторится. Лидер РФ также публично извинился через СМИ. 

«Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», – сказал он.

Путин напомнил, что случай произошел во время одного из поездок Меркель в Россию. В гостиную, где собрались лидеры, зашла собака президента РФ, лабрадор по кличке Кони. 

В Астану Путин прибыл по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с целью проведения двухдневного визита, в рамках которого состоялись переговоры на высшем уровне.

# Международная политика # Владимир Путин

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