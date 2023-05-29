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Путин денонсировал Договора об обычных вооруженных силах в Европе

29 мая 2023 10:35
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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает ТАСС.

Этот документ, подписанный в 1990 году и адаптированный в 1997 году, не был ратифицирован странами НАТО, которые по-прежнему руководствуются версией 1990 года.

В результате в 2007 году РФ заявила о моратории на реализацию условий договора. С 11 марта 2015 года Россия прекратила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, а российские интересы в группе представляла Беларусь.

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# Международная политика # Владимир Путин

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