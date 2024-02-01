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Путин: демилитаризованная зона в Украине будет отодвинута от границ РФ

01 февраля 2024 07:53
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Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что для обеспечения безопасности городов РФ необходимо создание демилитаризованной зоны в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Будем отодвигать их, и все», – подчеркнул он.

Он отметил, что главной задачей российской армии является перенос этой зоны подальше от важных населенных пунктов РФ. Путин отметил, что основной мотивацией воюющих солдат является защита Родины и населения.

ВСУ применяют тяжелое вооружение для обстрела регионов России. По данным Министерства обороны РФ, 30 декабря 2023 года ПВО перехватила ракеты «Ольха» и Vampire. При артобстреле Белгорода погибли 25 человека, в том числе пятеро детей, 109 человек получили ранения.

# Международная политика # Владимир Путин

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