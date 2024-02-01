Путин: демилитаризованная зона в Украине будет отодвинута от границ РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что для обеспечения безопасности городов РФ необходимо создание демилитаризованной зоны в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Будем отодвигать их, и все», – подчеркнул он.

Он отметил, что главной задачей российской армии является перенос этой зоны подальше от важных населенных пунктов РФ. Путин отметил, что основной мотивацией воюющих солдат является защита Родины и населения.

ВСУ применяют тяжелое вооружение для обстрела регионов России. По данным Министерства обороны РФ, 30 декабря 2023 года ПВО перехватила ракеты «Ольха» и Vampire. При артобстреле Белгорода погибли 25 человека, в том числе пятеро детей, 109 человек получили ранения.