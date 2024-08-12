Путин: действия Киева в Курской области связаны с будущими переговорами

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается усилить свою позицию на переговорах, но о них не может быть и речи. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что нельзя вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа подразделения ВСУ общей численностью до тысячи человек попытались овладеть территорией Курской области, но их наступление было остановлено.

Операция завершится разгромом противника и выходом к госгранице. По данным Минобороны РФ, за два дня ВСУ лишились 660 военнослужащих и 82 единиц бронетехники.

Расследованием нападений ВСУ, в том числе терактов и убийств, занимается Следственный комитет России.