Путин: ЧВК «Вагнер» целиком и полностью финансировалась из госбюджета России

Российское государство полностью финансировало частную военную компанию «Вагнер». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.

По словам главы России, все затраты были покрыты за счет госбюджета и Минобороны РФ.

Согласно сведениям, с мая 2022 года по май 2023 года на ЧВК «Вагнер» государство направило более 86 миллиардов российских рублей. В этом году собственник «Конкорда» получил 80 миллиардов рублей за счет поставок продовольствия и услуг общепита для армии через «Военторг».

Президент РФ надеется, что случаев хищения или нечестных действий не было, но пообещал разобраться в этом вопросе в отношении руководства «Вагнер».