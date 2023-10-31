Путин: беспорядки в Дагестане были спровоцированы Западом и Украиной

Президент России Владимир Путин обсуждал с руководителями силовых структур положение дел в Дагестане и на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Глава РФ отметил, что волнения в Махачкале были спровоцированы через социальные сети, не в последнюю очередь из Украины, и возложил вину за это на спецслужбы Запада.

Он также высказал недоумение действиями киевского режима и западных покровителей, пытающихся, по его мнению, расшатать ситуацию в России. Путин потребовал от всех региональных руководителей и силовых структур принять решительные и своевременные меры по охране конституционного строя Российской Федерации.