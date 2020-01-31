Пустынная саранча в Восточной Африке и странах Ближнего Востока: 19 миллионам человек угрожает голод

Новости мира. Катастрофическое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке и странах Ближнего Востока. Насекомые массово уничтожают посевы и пастбища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, из-за активности насекомых угроза голода нависла над 19 миллионами человек. За сутки средний рой саранчи съедает такое количество культур, которым целый год можно было бы кормить 2 500 человек.