Пусть и не панды, но очень похожи. Зачем в Китае красят собак

Новости Китая. Кафе с поддельными пандами набирает популярность в китайском Чэнду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В символ Поднебесной администрация заведения превращает собак.

По словам владельца кафе, краска, которой покрывают собачью шерсть, абсолютно безопасна как для четвероногих, так и для посетителей.

Панды – священные животные в Китае и доступ к черно-белым мишкам имеет очень узкий круг людей. А в этом кафе у каждого гостя есть возможность поиграть с «символом страны», сделать фото и даже угостить малышей лакомством. Пусть они и не совсем панды.