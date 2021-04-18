Пума в доме. Посмотрите на горного льва, которого приручила семья из Пензы

Новости России. Кадры с самой известной на просторах интернета пумой. О том, что она любит расчесывать свой мех и обвивать большую зеленую мягкую игрушку, знают миллионы пользователей сети. Именно столько подписчиков на YouTube и в Instagram у Месси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.