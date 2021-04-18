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Пума в доме. Посмотрите на горного льва, которого приручила семья из Пензы

18 апреля 2021 12:53
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Новости России. Кадры с самой известной на просторах интернета пумой. О том, что она любит расчесывать свой мех и обвивать большую зеленую мягкую игрушку, знают миллионы пользователей сети. Именно столько подписчиков на YouTube и в Instagram у Месси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пума в доме. Посмотрите на горного льва, которого приручила семья из Пензы-1

Имя большая кошка получила в честь звезды аргентинского футбола. В пензенскую семью она попала обессиленной из контактного зоопарка. Дом потихоньку превратился в логово со стенами, покрытыми бамбуком.

Пума в доме. Посмотрите на горного льва, которого приручила семья из Пензы-4

Пума подрастает и все больше напоминает, что хищник рядом с человеком – небезопасное соседство.

# Животные # Фотофакт

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