Пума в доме. Посмотрите на горного льва, которого приручила семья из Пензы
Новости России. Кадры с самой известной на просторах интернета пумой. О том, что она любит расчесывать свой мех и обвивать большую зеленую мягкую игрушку, знают миллионы пользователей сети. Именно столько подписчиков на YouTube и в Instagram у Месси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имя большая кошка получила в честь звезды аргентинского футбола. В пензенскую семью она попала обессиленной из контактного зоопарка. Дом потихоньку превратился в логово со стенами, покрытыми бамбуком.
Пума подрастает и все больше напоминает, что хищник рядом с человеком – небезопасное соседство.