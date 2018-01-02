Прыжки с 17-метрового моста и купание в ледяной воде: новогодние заплывы устраивают по всему миру

Новости мира. По всему миру любители экстремальных купаний устраивают традиционные новогодние заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарядившись в костюмы, десятки смельчаков в США, Канаде, Франции, и Германии погрузились в ледяную воду.

А в Великобритании люди купаются, чтобы лечить посленовогоднее похмелье. По крайней мере, так говорится в традициях.

Хранит свои традиции и Италия. Там смельчаки с 17-метрового моста прыгают в Тибр. Посмотреть на необычное зрелище собираются сотни человек. К слову, данной традиции уже почти полвека.