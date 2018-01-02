Прямой эфир

Прыжки с 17-метрового моста и купание в ледяной воде: новогодние заплывы устраивают по всему миру

02 января 2018 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. По всему миру любители экстремальных купаний устраивают традиционные новогодние заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нарядившись в костюмы, десятки смельчаков в США, Канаде, Франции, и Германии погрузились в ледяную воду.

А в Великобритании люди купаются, чтобы лечить посленовогоднее похмелье. По крайней мере, так говорится в традициях.

Хранит свои традиции и Италия. Там смельчаки с 17-метрового моста прыгают в Тибр. Посмотреть на необычное зрелище собираются сотни человек. К слову, данной традиции уже почти полвека.

# Экстрим # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шторм «Кармен» бушует во Франции: скорость порывов ветра достигает 140 км/час
02 января 2018 12:26

Шторм «Кармен» бушует во Франции: скорость порывов ветра достигает 140 км/час

В США велосипедист, выполняя трюк, едва не сел на металлический штырь забора: видео с места события
02 января 2018 12:06

В США велосипедист, выполняя трюк, едва не сел на металлический штырь забора: видео с места события

В аэропортах США застряли тысячи пассажиров: в системе проверки данных произошел сбой
02 января 2018 11:40

В аэропортах США застряли тысячи пассажиров: в системе проверки данных произошел сбой