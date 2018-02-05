Прятали наркотик под холодильной камерой: на Тайване изъяли 1300 килограммов опасного вещества

Новости Тайваня. Крупнейшую в истории острова партию наркотиков изъяли на Тайване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порту города Гаосюн на одной из рыболовецких лодок правоохранители обнаружили почти 1300 килограммов кетамина. Опасное вещество было расфасовано по 126 пакетам, которые контрабандисты прятали под холодильной камерой. Чтобы задержать злоумышленников, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками вели наблюдение за портом около двух недель.

Под стражу взят капитан судна. Еще пять рыбаков, граждан Индонезии, причастных к незаконным операциям, власти планируют депортировать.