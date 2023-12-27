Провинции Китая восстанавливаются после разрушительного землетрясения

В пострадавших от землетрясения районах китайских провинций снова открываются предприятия и школы, а жизнь местного населения постепенно возвращается в нормальное русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В провинции Ганьсу 529 раненых выписаны из больниц. Местные власти привлекли к работе около полутысячи врачей, а также открыли более 200 пунктов медобслуживания во временных палаточных лагерях. В пяти пострадавших поселках завершена оценка ситуации с жилищным фондом.