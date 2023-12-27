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Провинции Китая восстанавливаются после разрушительного землетрясения

27 декабря 2023 06:17
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В пострадавших от землетрясения районах китайских провинций снова открываются предприятия и школы, а жизнь местного населения постепенно возвращается в нормальное русло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провинции Китая восстанавливаются после разрушительного землетрясения-1

В провинции Ганьсу 529 раненых выписаны из больниц. Местные власти привлекли к работе около полутысячи врачей, а также открыли более 200 пунктов медобслуживания во временных палаточных лагерях. В пяти пострадавших поселках завершена оценка ситуации с жилищным фондом.

Провинции Китая восстанавливаются после разрушительного землетрясения-4

Решено построить 15 тысяч быстровозводимых домов. В регионе работают рестораны, магазины, супермаркеты и аптеки. Минфин и МЧС Китая направили еще 400 миллионов юаней на ликвидацию последствий стихии.

# Землетрясение # Новости Китая

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