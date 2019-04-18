Проверили документы и открыли огонь: в Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек

Новости Пакистана. В Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек. В нем на момент атаки находилось около 30 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженные люди остановили автобус, затем проверили документы у людей. После этого заставили несколько человек выйти и открыли по ним огонь.

Мотивы случившегося неизвестны. К настоящему моменту никакая из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.