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Проверили документы и открыли огонь: в Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек

18 апреля 2019 07:45
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Новости Пакистана. В Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек. В нем на момент атаки находилось около 30 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверили документы и открыли огонь: в Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек-1

Проверили документы и открыли огонь: в Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек-3

Вооруженные люди остановили автобус, затем проверили документы у людей. После этого заставили несколько человек выйти и открыли по ним огонь.

Мотивы случившегося неизвестны. К настоящему моменту никакая из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Проверили документы и открыли огонь: в Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек-6

# Нападение # Фотофакт

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