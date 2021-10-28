Протяжённость составит 418 км. Польша всё-таки построит стену на границе с Беларусью

Новости Польши. Польша все-таки построит стену. Сенат республики одобрил законопроект о строительстве заграждения на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно будет оснащено камерами и всей инфраструктурой. Общая протяженность составит 418 километров. А стоимость оценивается в 414 миллионов долларов.

К такой мере Польша была вынуждена прибегнуть из-за большого наплыва мигрантов. Первые 100 километров ограждения будут доставлены на границу в ноябре и декабре. А строительство планируют завершить к маю 2022 года. Напомним, из-за роста числа беженцев, Варшава ввела в некоторых районах чрезвычайное положение, а Польская полиция усилила проверки на границе.