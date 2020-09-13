Протесты «жёлтых жилетов» продолжаются в Париже, задержаны более 270 человек

Новости Франции. В Париже продолжаются протесты «желтых жилетов». Всего были задержаны более 270 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже продолжаются протесты «желтых жилетов». Всего были задержаны более 270 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты свернули с заранее утвержденного маршрута и принялись поджигать на улицах мусорные баки и припаркованные машины. Для разгона протестующих правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Полиция блокировала путь демонстрантов к Елисейским полям.
По всей Франции в демонстрациях приняли участие около 8,5 тысячи человек, в том числе более 2 тысяч в Париже.
Аналитики отмечают, что в этот раз на акцию протеста вышло гораздо меньше людей, чем до начала карантина из-за пандемии COVID-19.