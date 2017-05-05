Протесты в Венесуэлы: за месяц демонстрации унесли жизни 35 человек свыше 700 ранены

Новости Венесуэлы. 35 человек убиты в Венесуэле всего лишь за месяц протестов. Свыше 700 получили ранения. Среди погибших – четверо подростков. Такие данные предоставила прокуратура страны, которая расследует все эти трагичные случаи.

Протесты в Венесуэле начались после того, как стало известно о намерении Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение затем отменили, но демонстрантов было уже не остановить, они вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.