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Протесты дальнобойщиков в Канаде могут привести к серьёзным экономическим последствиям

10 февраля 2022 09:43
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Новости Канады. Не спадает градус напряженности в Канаде, где из-за протестов дальнобойщиков начинает страдать экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последствия могут быть очень серьезными – пишут аналитики.

Протесты дальнобойщиков в Канаде могут привести к серьёзным экономическим последствиям-1

Дело в том, что блокировка дорог вынудила сократить производство крупные автомобильные заводы. В результате чего сотрудники останутся без зарплаты. Пострадает и внешнеторговый оборот. Примерно треть торговли между США и Канадой приходится именно на тот мост, где в знак протеста остановились фуры. Речь идет о больших деньгах – годовая сумма оценивается в 600 миллиардов долларов.

Протесты дальнобойщиков в Канаде могут привести к серьёзным экономическим последствиям-4

Напомним, в течение последних двух недель протесты в Канаде привели к перекрытию движения. Дальнобойщики недовольны ковидными требованиями. Теперь водители грузовиков обязаны быть полностью вакцинированными, чтобы получить разрешение на въезд в Канаду.

# Акции протеста # Фотофакт

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