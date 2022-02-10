Протесты дальнобойщиков в Канаде могут привести к серьёзным экономическим последствиям

Новости Канады. Не спадает градус напряженности в Канаде, где из-за протестов дальнобойщиков начинает страдать экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последствия могут быть очень серьезными – пишут аналитики.

Дело в том, что блокировка дорог вынудила сократить производство крупные автомобильные заводы. В результате чего сотрудники останутся без зарплаты. Пострадает и внешнеторговый оборот. Примерно треть торговли между США и Канадой приходится именно на тот мост, где в знак протеста остановились фуры. Речь идет о больших деньгах – годовая сумма оценивается в 600 миллиардов долларов.