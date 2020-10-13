Протестующих в Чили разогнали водомётами и слезоточивым газом

Новости Чили. Полиция Чили жестко разогнала массовый митинг в Сантьяго. Против дебоширов применили слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особо агрессивных активистов задержали.

Манифестанты выступали против 500-летней аннексии европейцев. Однако очень быстро митинг перестал быть мирным. Начались беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие стали бросать в правоохранителей камни и зажигательные смеси. Реакция была зеркальной.