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Протестующих в Чили разогнали водомётами и слезоточивым газом

13 октября 2020 10:00
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Новости Чили. Полиция Чили жестко разогнала массовый митинг в Сантьяго. Против дебоширов применили слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особо агрессивных активистов задержали.  

Протестующих в Чили разогнали водомётами и слезоточивым газом-1

Манифестанты выступали против 500-летней аннексии европейцев. Однако очень быстро митинг перестал быть мирным. Начались беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие стали бросать в правоохранителей камни и зажигательные смеси. Реакция была зеркальной.  

# Акции протеста # Фотофакт

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