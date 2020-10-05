Протестующие в Бишкеке начали штурмовать ограду Белого дома

Новости Кыргызстана. В Бишкеке проходят протесты несогласных с итогами парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители призвали митингующих к порядку и потребовали разойтись. Вместо этого собравшиеся перекрыли ближайшие улицы и начали штурмовать ограду Белого дома, где располагаются парламент и резиденция президента Кыргызстана.