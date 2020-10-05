Протестующие в Бишкеке начали штурмовать ограду Белого дома

Новости Кыргызстана. В Бишкеке проходят протесты несогласных с итогами парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. В Бишкеке проходят протесты несогласных с итогами парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители призвали митингующих к порядку и потребовали разойтись. Вместо этого собравшиеся перекрыли ближайшие улицы и начали штурмовать ограду Белого дома, где располагаются парламент и резиденция президента Кыргызстана.
А ведь здесь тоже начиналось все как мирный митинг оппозиции. Сотрудники правоохранительных органов, экипированные щитами и дубинками, применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.