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Протестующие в Бишкеке начали штурмовать ограду Белого дома

05 октября 2020 18:21
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Новости Кыргызстана. В Бишкеке проходят протесты несогласных с итогами парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Бишкеке начали штурмовать ограду Белого дома-1

Правоохранители призвали митингующих к порядку и потребовали разойтись. Вместо этого собравшиеся перекрыли ближайшие улицы и начали штурмовать ограду Белого дома, где располагаются парламент и резиденция президента Кыргызстана.

Протестующие в Бишкеке начали штурмовать ограду Белого дома-4

А ведь здесь тоже начиналось все как мирный митинг оппозиции. Сотрудники правоохранительных органов, экипированные щитами и дубинками, применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

# Акции протеста # Фотофакт

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