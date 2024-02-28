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Протестующие фермеры в Испании перекрыли основную трассу в стране

28 февраля 2024 07:00
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В Испании фермеры в рамках протеста перекрыли трассу на границе с Францией, пишет РИА Новости.

Каталонская дорожная служба информирует, что испанские фермеры при помощи тракторов заблокировали автостраду AP-7. На протест фермеры вышли из-за кризисной ситуации, которая складывается в европейском сельскохозяйственном секторе. 

Аграрии осуществляют остановку грузовых автомобилей с продуктами и выбрасывают груз на обочину для демонстрации несоответствия качества продуктов из третьих стран стандартам ЕС. Испанцы планируют не покидать местоположение в течение двух суток.

# Международная политика

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