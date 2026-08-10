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Промышленный туризм набирает популярность в Китае

10 августа 2026 08:14
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Промышленный туризм в Китае становится новой точкой притяжения для путешественников со всего мира. Поездка в КНР – это уже не только знакомство с культурой и традициями, но и возможность увидеть передовые технологии, которые формируют облик будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный туризм набирает популярность в Китае-2

Как отмечают зарубежные СМИ, среди самых популярных маршрутов – посещение заводов по производству электромобилей, выставок робототехники и площадок для наблюдения за ракетными запусками. Стремительное развитие высоких технологий укрепило позиции Китая как одного из мировых лидеров инноваций. Некоторые туристы готовы платить более 9 тысяч долларов за экскурсии по китайским производствам – настолько велик интерес к тому, как создаются современные технологии. 

Кроме того, все больше иностранных специалистов приезжают в научно‑технологические центры КНР, рассматривая их как альтернативу Кремниевой долине для изучения новейших разработок. Китайские инновационные хабы становятся глобальными площадками для обмена опытом и поиска новых решений. 

# Китай

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