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Промышленное производство Эстонии снизилось на 12% к уровню 2022-го

06 декабря 2023 07:19
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В Эстонии зафиксирован спад промышленного производства. Показатели снизились на 12 % по сравнению с 2022 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленное производство Эстонии снизилось на 12% к уровню 2022-го-1

Данные предоставил местный департамент статистики. Эксперты отмечают, что наибольшее сокращение произошло в деревообработке. Спад зафиксирован и в производстве электронного оборудования, изделий из металла и продуктов питания. Кроме того, уменьшились продажи на внутреннем рынке. В среднем на 14 %.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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