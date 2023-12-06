Промышленное производство Эстонии снизилось на 12% к уровню 2022-го

В Эстонии зафиксирован спад промышленного производства. Показатели снизились на 12 % по сравнению с 2022 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные предоставил местный департамент статистики. Эксперты отмечают, что наибольшее сокращение произошло в деревообработке. Спад зафиксирован и в производстве электронного оборудования, изделий из металла и продуктов питания. Кроме того, уменьшились продажи на внутреннем рынке. В среднем на 14 %.