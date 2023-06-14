Проливные дожди затопили Сочи

Новости России. Российский Сочи уходит под воду. Из-за проливных дождей река Мацеста вышла из берегов и затопила несколько районов города. По данным городской администрации, всего за час здесь выпало 15 миллиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтоплены оказались дворы, цокольные и первые этажи зданий, по улицам плавают автомобили. Также повреждены коммуникации и сети газопровода, сейчас на месте работают аварийные службы. В связи с ситуацией местные власти решили ввести режим ЧС в нескольких районах Краснодарского края и временно закрыть пляжи. Для ликвидации последствий непогоды привлечены 55 спасателей и 17 единиц техники.